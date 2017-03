Mit einem dringlichen Beschluss hat der Zürcher Stadtrat Anfang Februar dem Kauf der Häuser an der Neufrankengasse 6 und 14, sowie der Magnusstrasse zugestimmt. Mit dem Kauf wollte der Stadtrat offiziell das Ende der Problemliegenschaften einläuten, an denen sich in den vergangenen Jahren ein Mini-Platzspitz entwickelt hat. Mehr noch beabsichtigt der Stadtrat gemeinnützigen Wohnraum zu schaffen - für Menschen, die als Mieter auf dem freien Markt wenig Chancen haben.

Die Liegenschaft an der Neufrankengasse 6 kostet die Stadt rund 14,5 Millionen Franken, die Nummer 14 an der gleichen Strasse knapp 11,5 Millionen Franken. Für das Gebäude an der Magnusstrasse bezahlt die Stadt mehr als 6 Millionen Franken.

Die Liegenschaften wurden schweizweit als Gammelhäuser bekannt, nachdem verstörende Bilder aus den Wohnungen an die Öffentlichkeit gelangten: