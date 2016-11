In einer Schlägerei am Zürcher Bahnhof Enge hat ein junger Fussballfan einem Mann mehrmals auf den Kopf gestampft, als dieser am Boden lag. Das Bezirksgericht verurteilte ihn wegen schwerer Körperverletzung und anderer Delikte zu einer Freiheitsstrafe von 28 Monaten - fünf davon wird er absitzen müssen.