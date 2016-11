Guter Zeitpunkt

Selbst der Tatzeitpunkt war gut gewählt: Aufgrund des Insiderwissens war der Bande bekannt, dass viele der Angestellten wegen einer Weiterbildung nicht im Büro sein werden. Die verbleibenden Mitarbeiter wurden vom Brüderpaar mit Faustfeuerwaffen bedroht und gefesselt.

Die Staatsanwaltschaft fordert für das kriminelle Quartett wegen Raubs Freiheitsstrafen zwischen drei und viereinhalb Jahren. Beim Brüderpaar kommen gemäss Anklageschrift noch andere Delikte dazu. So hat beispielsweise einer von ihnen als Ladendetektiv gearbeitet und in den Läden, in denen er Dienst tat, Waren gestohlen.