Wenn Glättli den Sitz im neunköpfigen Stadtrat erhält, muss er jedoch dafür sein Nationalratsmandat niederlegen. Für die Grünen bedeutet dies ein wichtiger Verlust im Bundeshaus. So wird auch Regula Rytz, Präsidentin der Grünen Schweiz, mit den Worten zitiert: "Falls es je so weit kommen sollte, würden zwei Seelen in meiner Brust wohnen."

Noch ist Glättli allerdings nicht gewählt: Weder die Grünen haben entschieden, ob sie mit Einer- oder Zweierticket antreten, noch haben ihn die Delegierten als Kandidaten aufgestellt, stellt er gemäss "Tagesanzeiger" klar. Tatsächlich ist er nicht der einzige, der Interesse am Stadtratsitz äussert. Auch die Gemeinderäte Markus Knauss und Karin Rykart sowie Nationalrat Bastien Girod wollen sich die Option offen halten.