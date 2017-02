Das mühsame Schleppen von Geränkeharassen oder Einkaufstüten hat demnächst ein Ende. Das Lastenfahrrad von Carvelo fasst ab Mai Fuss in Zürich und kann über die Reservationsplattform oder die gleichnamige App Carvelo2go stunden- oder tageweise gemietet werden.

Initiiert wurde das Projekt von der Schweizer Lastenrad-Initiative, der Mobilitätsakademie und vom Förderfonds Engagement Migros. Schweizweit unterstützt zudem der Mobilitätsklub TCS das Projekt. Ziel von Carvelo ist es, das Lastenvelo als Verkehrsmittel für haushälterische Aufgaben und emissionsfreien Kindertransport zu verankern.

Das eCargo-Bikesharing wurde im Herbst 2015 in Bern lanciert. Die Initianten merkten aber bald, dass das Bedürfnis nach einem E-Bike nicht nur für Familien attraktiv ist, sondern auch grosses Potenzial für den Warentransport besonders in der Stadt bietet.

Nach Bern hat sich das Angebot auf die Städte Basel, Vevey und St. Gallen ausgeweitet. Demnächst gibt es in Zürich in den Kreisen 3, 4 und 5, sowie in den Quartieren Wipkingen und Oerlikon insgesamt 20 Lastenräder zu mieten. Auch Winterthur gehört ab diesem Sommer zu den Carvelo-Standorten in der Schweiz.

Schlüssel und Akku abholen

Abgeholt werden können die Velos bei den sogenannten Hosts in den Quartieren. Als solche kommen Cafés, Restaurants, Apotheken, Bäckereien und kleinere oder grössere Geschäfte in Frage, die ein beliebter und zentraler Treffpunkt der Anwohner sind. Carvelo ist derzeit in Gesprächen mit möglichen Hosts in Zürich.

Filippo Leutenegger, Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartementes der Stadt Zürich sagt dazu: «Carvelo2go ist ein zukunftsweisendes Angebot, das den Bewohner wie auch dem Gewerbe in der Stadt Zürich einen Nutzen bringt. Es passt zur Strategie Stadtverkehr 2025 und zu unserer Veloförderung.»