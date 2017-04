Eine Fehlinvestition führt zum Niedergang

Das Verderben der Erbs scheint seinen Lauf zu nehmen, als sie sich mit dem deutschen Financier Rainer C. Kahrmann einlassen, schreibt Thomas Buomberger in seinem Buch «Die Erb-Pleite». Kahrmann ist der starke Mann bei der EBC Bank in London, welche die Erbs ebenfalls 1988 kaufen. Aus den Autohändlern sind mittlerweile auch Devisenspekulanten geworden, und für den Zugang zum Londoner Finanzmarkt brauchen sie die EBC.

«Rolf betrieb den Devisenhandel anders als sein Vater; er wollte Spekulationsgewinne machen und nicht nur günstig Geld wechseln», sagt Matthyas Arter, der einst die Erbs für die «Bilanz» porträtierte. Gefallen finden die Erbs auch an der Steueroptimierung: Sie versuchen so viel wie möglich zu verstecken, um dem Staat möglichst wenig abliefern zu müssen. Mit den Devisenspekulationen streichen die Erbs über einige Jahre hohe Gewinne ein, doch eine neuerliche Investition, welche die Erbs auf Empfehlung von Kahrmann tätigen, erweist sich schliesslich als Fass ohne Boden: 1996 steigen sie bei der Concordia Bau und Boden AG (CBB) ein, die sich mit Bergbau und Chemie beschäftigt und vor allem eine Unmenge von Liegenschaften im Osten Deutschlands besitzt.

Die CBB ist zu diesem Zeitpunkt faktisch pleite, doch die Erbs glauben an einen schnellen Aufschwung in Ostdeutschland, der die Immobilienpreise in die Höhe treiben würde. Trotz Warnungen wird an der Strategie festgehalten. 2,5 Milliarden Franken fliessen in die CBB – ohne eine Trendwende herbeizuführen. Die Lage spitzt sich zu: Nach und nach fordern sämtliche Kreditbanken eine Konsolidierung und reduzieren ihre Kreditlimiten. Bevor es zum Äussersten kommt, stirbt der gealterte Patron Hugo Erb junior im Juli 2003 nach einer Krebsoperation.