Die Website gutenachtbarschaft.ch will das gegenseitige Verständnis zwischen Partygängern, Nachtlokalbetreibern und Anwohnern fördern. Sie ist als gemeinsames Projekt von der Zürcher Stadtverwaltung, der Quartierkonferenz, der Bar- und Clubkommission, sowie dem Nachtstadtrat an einem runden Tisch entstanden. Grund für die Einladung der Stadt an diese Interessensvertreter war das ewige Spannungsfeld zwischen Lärm, Abfall und der Kultur des Nachtlebens.

Und die Interessenskonflikte wurden an der gestrigen Pressekonferenz im Verwaltungszentrum Werd offen ausgetragen. Isabelle von Walterskirchen, Präsidentin des Nachtstadtrates, sagt: «Das Partyvolk von Zürich ist ziemlich angenehm.» Zugleich kontert der Quartierkonferenz-Vertreter Charles Weibel: «Die Anwohner würden gerne das Wort Rücksicht im Bewusstsein der Nachtschwärmer wieder finden.» Stadtrat Richard Wolff (AL) fasst zusammen: «Genau wegen diesem Spannungsfeld haben wir uns zusammengesetzt und diese Website lanciert.»



Ein Netzwerk für alle



Die Homepage bietet Informationen, was man tun kann, wenn man vom Lärm betroffen ist oder was man berücksichtigen soll, wenn man ein Fest organisiert oder selber ein Lokal betreibt. Die Vertreter der einzelnen Interessensgruppen erhoffen sich durch die Homepage, dass beispielsweise die Eskalationsstufe bezüglich Lärmklagen gesenkt werden kann.