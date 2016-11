Wie viele Sozialhilfebezüger diesem Risiko ausgesetzt seien, lasse sich gegenwärtig zwar nur schwer abschätzen. Doch Heusser sagt: «Ein Grossteil der Sozialhilfebezüger läuft Gefahr, in diese Maschinerie zu geraten.» Fast jeder von ihnen bekomme mal ein Geburtstagsgeschenk oder einen finanziellen Zustupf von Verwandten. Nicht alle gäben immer alles an. Nicht deklarierte Nebenverdienste könnten nun zu Ausschaffungen führen. Denn: Ausländer sind in der Sozialhilfe überdurchschnittlich stark vertreten. Die Sozialhilfequote liegt bei ihnen mit sechs Prozent knapp dreimal so hoch wie bei Schweizern.



Der UFS-Anwalt ist überzeugt: «Jeder Ausländer, der ausgeschafft werden soll, wird dagegen vor Gericht gehen.» Damit würden beträchtliche Kosten auf den Staat zukommen. Denn: Bei Sozialhilfe-Straffällen kämen staatlich finanzierte Pflichtverteidiger zum Einsatz. Mit Rekursen in grosser Zahl sei zu rechnen, schliesslich hätten Sozialhilfe-Bezüger, denen Ausschaffung drohe, nichts mehr zu verlieren. Die Folgekosten für den Staat dürften erheblich sein, so Heusser.



Bis jetzt sei allerdings noch niemand infolge der Gesetzesänderungen vom 1. Oktober ausgeschafft worden. Auch sei noch unklar, wie die Härtefallklausel von den Gerichten ausgelegt werde. Mit dem Nein zur Durchsetzungsinitiative der SVP vom vergangenen Frühling beliess das Schweizer Stimmvolk die Härtefallklausel in der gesetzlichen Umsetzung der 2010 angenommenen Ausschaffungsinitiative.

Die Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz (SSK) hat unterdessen Empfehlungen zur Ausschaffung erlassen. Demnach ist keine Ausschaffung vorgesehen, wenn jemand höchstens 3000 Franken Sozialhilfe zu Unrecht bezogen hat und damit als «leichter Fall» gilt. Und: Als Härtefall kann davonkommen, wer eine Aufenthaltsbewilligung B, C oder Ci hat und höchstens zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt ist, sofern er keine einschlägigen Vorstrafen grösseren Ausmasses hat.