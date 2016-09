Die Meldung, dass Lidl eine Filiale in der Zürcher Innenstadt eröffnen will - genauer: im markanten, 1898 erbauten Gebäude, welches bis Ende Oktober die Fraumünsterpost beherbergt - zeigten sich Anwohner alles andere als glücklich. Der Tenor klang einstimmig: Der Discountladen passe nicht in die elegante Gegend.