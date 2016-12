Mittlerweile sind etwa 50 Personen in der Kartei. Bereits zwei Vermittlungsversuche hat Schochers Team gestartet. Tunzi erklärt, wie sie die Paare ausgesucht haben: «Wir haben geschaut, dass die Menschen zueinander passen.» Schocher hackt nach: «Wie findet man das denn heraus, Francesco?» Es sei wichtig, dass sie ähnliche Interessen und Hobbies angeben würden, erinnert sich Tunzi.

In erster Linie treffen die Betreuer eine Auswahl. Ob diese passt und es zu einem Treffen kommen soll, entscheiden die Suchenden dann selber. Was trivial klingt, ist in Tat und Wahrheit aber viel schwieriger. «Weil es erst wenige Personen in unserer Kartei gibt, müssen sich die Suchenden gedulden, bis wir jemand passendes gefunden haben», sagt der 45-jährige Projektleiter. Auch weil Vorstellung und Realität dann oft auseinander gingen. Etwas, das jeder, der eine Partnerschaft sucht, nur allzugut kennt.

Wachstum ist in Planung

Weil der Personenkreis noch relativ klein ist, möchte das Projekt gerne wachsen. «Schön wäre, wenn es in der ganzen Schweiz Ableger der Schatzkiste geben würde», so Schocher. Gerade weil es bei Personen mit Beeinträchtigung eben auch Mobilitätshürden zu überwinden gebe. So mache es beispielsweise wenig Sinn, zwei Menschen aus Schaffhausen und Basel miteinander zu verbinden.



Schocher ist zuversichtlich: «Erst kürzlich war eine Institution aus dem Aargau bei uns, die sich ebenfalls für das Konzept interessiert.» Dem Geschäftsführer ist es wichtig, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung die Möglichkeit bekommen, so autonom wie eben möglich Kontakte zu knüpfen. Deswegen legt er auf die Mitarbeit der Wohnstätten-Bewohner, wie jener von Francesco Tunzi, grossen Wert.



Als der 21-jährige Mann in die Wohnstätten Zwyssig zog, war es sein grosser Wunsch, arbeiten zu können: «Ich habe viele Interessen und mag den Kontakt zu den Menschen», sagt er. Neben der Schatzkiste hilft er noch bei einem Kommunikationsprojekt mit. Er hat sogar eine Arbeitsstelle ausserhalb der Wohnstätten Zwyssig. Und mit all diesen Tätigkeiten verdient der junge Mann sein eigenes Geld.