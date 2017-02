Der Rettungsdienst hatte insgesamt 37'082 Einsätze. Das sind rund 4 Prozent mehr als im Vorjahr, wie Schutz & Rettung am Dienstag mitteilte. 74 Prozent der Einsätze erfolgten in der Stadt Zürich.

Die übrigen Einsätze waren in den 17 angrenzenden Zürcher Vertragsgemeinden sowie am Flughafen Zürich notwendig. Bei knapp 9 Prozent der Rettungsdiensteinsätze war eine Notärztin oder ein Notarzt dabei.

Bienen halten Feuerwehr auf Trab

Die Feuerwehr verzeichnete insgesamt 4295 Einsätze in der Stadt Zürich und am Flughafen Zürich. Das sind 2 Prozent weniger als im Vorjahr. Doppelt so häufig mussten die Feuerwehrleute dabei wegen Tieren oder Insekten ausrücken. Dies sei vor allem auf die Wetterlage im Frühjahr zurückzuführen, welche die Ansiedlung von Bienenvölkern begünstigte, heisst es in der Mitteilung.

Wegen Bränden gab es 600 Feuerwehreinsätze, das sind 11 Prozent weniger als im Vorjahr. Zusätzlich zu den Feuerwehreinsätzen gab es 1385 meist geplante Einsätze der Milizfeuerwehr, beispielsweise als Feuerwache an Veranstaltungen oder für Verkehrsregelungen.

