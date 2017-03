Einsame Elena erhielt Antwort

Begonnen hat das Zürcher Liebes-Abenteuer für den knapp dreijährigen Fedor, der in einem niederländischen Zoo zur Welt kam, Mitte Januar mit einer 30-tägigen Quarantäne. Er befand sich zwar nicht in Sicht-, aber immerhin in Hörweite von Elena.

Elena erhielt damit endlich wieder Antwort auf ihr lautes Rufen in den Abendstunden. Sie, die im vergangenen Jahr ihren Partner Coto verloren hatte, signalisierte damit ihre Anwesenheit.

Ob Elena, die Jahrgang 2004 hat, überhaupt noch Junge haben kann, steht allerdings in den Sternen. Der Zoo Zürich durfte in den letzten Jahren keine Tiger züchten. Elena, die mit Coto drei Junge hatte, erhielt deshalb mehrmals ein Hormonimplantat, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Auch wenn diese Implantate wieder entfernt werden, "kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigt sein", sagte Zingg.