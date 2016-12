Der 24-jährige Schütze von Zürich war nicht nur für den Angriff auf eine Moschee vom Montag, sondern auch für ein Mordfall in Schwamendingen verantwortlich: Der mutmassliche Täter hatte gemäss Recherche des Tagesanzeigers seit 2014 alleine in einer Wohnung in Dübendorf gelebt. Das Mehrfamilienhaus liegt in einem ruhigen Quartier, keine zwei Kilometer von dem Spielplatz entfernt, auf dem er am Sonntag einen gleichaltrigen Bekannten skrupellos niederstach.