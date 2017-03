Die Notunterkunft, die sie Michael zuwiesen, ist eine Ansammlung von Container-Baracken am Ortsrand. Die Nothilfebezüger leben dort in beengten Verhältnissen mit bescheidener Infrastruktur. Nur wer gar keine andere Möglichkeit habe, wohne dort, sagt Michael. Doch manche abgewiesene Asylsuchende haben privat Unterkünfte für sich organisiert. So auch Michael. Nachdem er seine morgendliche Unterschrift im Durchgangszentrum geleistet hat, fahren wir mit dem Zug zu seiner privaten Bleibe. Ein befreundeter Pakistani lässt Michael und seine Frau in seinem Haus wohnen. Sie erledigen dafür Haushaltsarbeiten.

«Das ist mein Zuhause», sagt Michael. Seine Frau hat Tränen in den Augen, als wir eintreten. Sie habe gerade gebetet. Für ihre Zukunft. «Wir beten täglich», sagt Michael.

Seit sechs Jahren lebt er nun in der Schweiz. Doch eine Arbeitsbewilligung hat er nicht. Und seit Oktober bekommt er auch keine Sozialhilfe mehr. Unterstützung in Form von Lebensmitteln und Bahntickets erhalte er von Freunden aus seinem privaten Umfeld. Er helfe dafür mal da mit Wäschewaschen, mal dort bei der Gartenarbeit aus. Viele Sans-Papiers hielten sich so über Wasser. Er habe gehofft, die Schweiz würde ihm helfen, weil er ihr half, dass dubiose Gestalten nicht einreisen konnten. Doch sein Asylgesuch sei abgelehnt worden mit der Begründung, er hätte ja in Pakistan zur Polizei gehen können, als er und seine Frau bedroht worden seien.

Michael lacht bitter: In einem Land wie Pakistan hätte dies nichts genützt, sagt er. Auch die Polizei sei dort bestechlich. Und als Angehörige der christlichen Minderheit wären er und seine Frau im muslimischen Pakistan besonders gefährdet.

«Wie könnte ich in diese Hölle zurückgehen, in der Selbstmordanschläge an der Tagesordnung sind?», fragt Michael. Er hofft nun, dass Gott ihm hilft.

*Name der Redaktion bekannt.