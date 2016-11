Ein 53-jähriger Geschäftsmann aus der Ostschweiz hat nicht mehr daran geglaubt - doch am Mittwoch hat er über 6000 Franken zurückerhalten. Er hatte am Dienstag in der Zürcher Stadtkreis 2 jene Banknotenbündel verloren, die ein 85-jähriger Rentner am Strassenrand gefunden und bei der Stadtpolizei abgegeben hatte.