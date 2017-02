Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen an der VBZ-Haltestelle Albisriederdörfli in Zürich einen 59-jährigen Algerier mit einer Stichwaffe verletzt. Das Opfer begab sich in Spitalpflege, der Täter ist flüchtig, wie aus einer Mitteilung der Zürcher Stadtpolizei hervorgeht.