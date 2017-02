Fläche von 30 Fussballfeldern

Der Richtplan für die Entwicklung des Zürcher Hochschulquartiers in den kommenden Jahrzehnten sieht tiefgreifende Veränderungen vor. Auf einer Fläche von rund 30 Fussballfeldern werden alte Gebäude abgerissen und neue gebaut, um den Platzbedarf der Hochschulen und des Unispitals zu decken. Ausserdem muss die veraltete Infrastruktur modernisiert werden.

Während der Standort, an dem der Ausbau stattfinden soll, weitgehend unbestritten ist, sind die Baukörper für manche ein Anlass zur Sorge. Kritiker sprechen von einer Riegelfunktion der grossen Gebäude. Durch die aktuelle Begrenzung der Höhe dürften die Gebäude in der Planung eher in die Breite wachsen.

Die Debatte wird in zwei Wochen weitergeführt.