10. ... auf dem Üetliberg die Stadt von oben betrachten.

Wer genug hat vom urbanen Trubel, flüchtet auf den Üetliberg – per Üetlibergbahn oder zu Fuss auf den zahlreichen Wanderwegen durch den Wald. Zuoberst auf dem Kulm bietet sich bei klarer Sicht ein wunderschöner Blick über die Stadt und den See, während man in der Ferne die Flugzeuge in Kloten starten und landen sieht.