Zunächst ein paar nüchterne Zahlen zur diesjährigen Urdorfer Chilbi: Auf dem Platz waren 14 Vereine, 24 Marktfahrer, 6 Bahnen, 3 Schiessbuden und ein Kinderwurfspiel. So tummelte sich Jung und Alt während dreier Tagen auf den Bahnen.

Wer sich so richtig durchschütteln wollte, begab sich zum «Take Off»» oder wählte die «Entreprise». Gemächlicher war das Kinderkarussell «Fantasy Road». Beim Autoscooter ergötzte sich männiglich an den coolen Crashes. Vielfältig präsentierte sich das Angebot an Kulinarischem.

Im Zelt des Samaritervereins lud der Flohmarkt zum Kaufen ein. Am Sonntagmorgen lockte ein reichhaltiger Brunch bei der Damenriege. Im «Alpenrock» der Clique Schäflibach besann man sich beim oekumenischen Gottesdienst.

Dort unterhielt anschliessend die Harmonie Urdorf mit einem Frühschoppen-Konzert. Chilbi-OK-Chef René Ruef zog am Sonntag eine weitgehend positive Bilanz: «Am Freitag waren sehr viele Besucher in den Vereinszelten und auf den Bahnen.» Doch der Regen am Samstag habe punkto Besucherzahlen natürlich seine Spuren hinterlassen. «Freuen wir uns auf das 40-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr», so Ruef.