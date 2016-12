Das Interesse am Gastsemester an der Universität Zürich ist gross. «Seit Mitte August sind bereits über 60 Anmeldungen von Flüchtlingen und deren Betreuungspersonen eingegangen», sagt Kurt Bodenmüller, Sprecher der Universität Zürich. Und die Anmeldefrist läuft heute aus.

Ab dem Frühjahressemester, das im Februar beginnt, können erstmals 20 Flüchtlinge ein Semester lang kostenlos Uni-Luft in Zürich schnuppern. Das Angebot richtet sich an Flüchtlinge, die über ein angefangenes oder bereits abgeschlossenes Studium verfügen. Für das Schnuppersemester müssen sie gute Kenntnisse in Deutsch oder Englisch mitbringen sowie über eine Aufenthaltsbewilligung der Klasse B, F oder N verfügen.

Ziel des Projektes ist, dass Interessierte sich mit den Inhalten und Anforderungen eines Studiums in der Schweiz vertraut machen und sich entsprechend gut für ein reguläres Studium vorbereiten können. Für eine offizielle Einschreibung an der Universität Zürich gelten für Flüchtlinge die gleichen Bedingungen wie für andere Studierende. Das heisst ein Matura- oder gleichwertiger Abschluss ist zwingend.