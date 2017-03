Die Direktion der Justiz und des Innern hätte Adrian Leimgrübler, Statthalter des Bezirks Dietikon, Ende 2015 nicht fristlos entlassen dürfen. Dies hat das Verwaltungsgericht entschieden, das den Rekurs Leimgrüblers gegen seine Entlassung zu beurteilen hatte. Zuvor hatte der Gesamtregierungsrat das Vorgehen der Justizdirektion gestützt.

Leimgrüblers Beschwerde hat das Verwaltungsgericht weitgehend gutgeheissen, wie es am Freitagmorgen mitteilte. Die Entlassung des in stiller Wahl gewählten Statthalters hätte demzufolge nicht von der Direktion, sondern vom gesamten Regierungsrat ausgesprochen werden müssen. Denn die Justizdirektion war sachlich nicht zuständig.

Auch inhaltlich ist das Verwaltungsgericht nicht gleicher Meinung wie die Direktion: Es hält zwar fest, dass in Leimgrüblers Amtsführung tatsächlich "mehrere Pflichtverletzungen" festzustellen seien, diese würden aber nicht derart schwer wiegen, dass sie eine fristlose Entlassung Leimgrüblers gerechtfertigt hätten - "weder für sich allein noch in ihrer Gesamtheit".

Da Leimgrüblers Amtsführung in seiner damals bereits 14-jährigen Tätigkeit als Statthalter von der Aufsichtsbehörde nie bemängelt worden war, hätte die Direktion ihm zuerst einen Verweis erteilen und ihm Gelegenheit bieten müssen, seine Leistung zu verbessern, schreibt das Verwaltungsgericht. Zu diesem Schluss kommte es auch, weil die Justizdirektion selbst einräumte, "dass sowohl das Statthalteramt als auch der Bezirksrat grundsätzlich funktionieren würden".

Finanzielle Entschädigung

Adrian Leimgrübler soll nun finanziell entschädigt werden: Der Kanton wird verpflichtet, ihm die 17,5 Monatslöhne bis zum Ende der Amtsdauer Ende Juni 2017 nach- und eine Entschädigung in der Höhe dreier Monatslöhne auszuzahlen. Zudem würde Leimgrübler eine Abfindung von 12 Monatslöhnen erhalten, sollte er am 21. Mai im zweiten Wahlgang nicht wieder ins Amt gewählt werden.

Leimgrübler hatte nebst den Lohnnachzahlungen eine Entschädigung von sechs Monatslöhnen und eine Abfindung von 12 Monatslöhnen beantragt.

Die Entschädigungshöhe erklärt das Verwaltungsgericht damit, dass durch die öffentlich gemachte, rechtswidrige Entlassung Leimgrüblers einerseits der Eingriff in die Persönlichkeit besonders schwer wiege. Andererseits habe die Direktion Leimgrübler "zu Recht verschiedene Pflichtverletzungen vorgeworfen und erscheint die fristlose Kündigung damit als durch den Beschwerdeführer mitverschuldet."

Gegen das Urteil kann Beschwerde beim Bundesgericht erhoben werden. Die Gerichtskosten von 20‘180 Franken werden dem Kanton auferlegt. Zudem muss er Leimgrübler für das Rekurs- und Beschwerdeverfahren ene Parteienentschädigung von 5000 Franken bezahlen.

Neue Ausgangslage für zweiten Wahlgang

Mit dem Verwaltungsgerichtsurteil dürfte sich auch die Ausgangslage für den zweiten Wahlgang am 21. Mai geändert haben. Leimgrübler erreichte beim ersten Wahlgang am 12. Februar am meisten Stimmen – trotz damals noch hängigem Rekursverfahren, und obwohl die Staatsanwaltschaft erste wenige Tage zuvor bekannt gab, das separat laufende Strafverfahren gegen ihn bald einzustellen – dies ist mittlerweile geschehen.

Trotzdem scheiterte Leimgrübler klar am absoluten Mehr. Sein Konkurrent Simon Hofmann – den Leimgrüblers Partei, die FDP, zum offiziellen Kandidaten bestimmte – war ihm dicht auf den Fersen. Mittlerweile aus dem Rennen ausgestiegen ist der Parteilose Ramon Steffen.