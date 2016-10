Als Valentin Landmann das Elend beschrieb, das sein nunmehr arbeitsloser Mandant und dessen Familie wegen des Falls erlitten habe, wählte er starke Worte: «Sie waren nicht auf die Bombe vorbereitet, die der Kläger zündete», so Landmann. Und die Schützenhilfe, die der Justizapparat dem Kläger geleistet habe, mache sprachlos. Dem Kläger sei ein «praktisch uferloser Vertrauenskredit» geschenkt worden, so Landmann.

Anträge des Klägers abgelehnt

Dieser Kredit war am Dienstag aufgebraucht: So wurde der Antrag des Klägers abgelehnt, dass mit dem Urteil noch zugewartet werde, bis weitere medizinische Abklärungen abgeschlossen sind. Der Kläger wird laut eigenen Angaben in gut zwei Wochen per MRI untersucht, um herauszufinden, woher sein Tinnitus und sein Kopfweh kommen – seiner Meinung nach kommen sie von der angeblichen Prügelei vor fünf Jahren. Es gebe den Verdacht auf eine Hirnschwellung. Weiter forderte der Kläger die Einvernahme einer weiteren Zeugin – konkret von einer Mitarbeiterin des Bowling-Centers, das direkt neben dem Schrebergarten liegt.

Verteidiger, Staatsanwalt und Gericht verneinten aber, dass eine solche Befragung etwas beitragen könne zur Entstehungsgeschichte der Verletzungen, die der IV-Rentner erlitten hatte und die ihm vier Tage nach dem Vorfall von seinem Hausarzt attestiert wurden.

Auch dieser Arzt wurde von Valentin Landmann kritisiert: Dieser wolle seine Unfähigkeit nicht zugeben. Dabei stützte sich Landmann auf ein Gutachten des Rechtsmediziners Ulrich Zollinger, das die Verteidigung erstellen liess, um zu zeigen, dass die Geschichte des Klägers nicht zu dessen Verletzungen passt.

Mit dem Freispruch wurde beiden Polizisten auch eine Genugtuung zugesprochen: Jener, der sich beruflich neu orientierte, erhält 10 000 Franken, der andere, der heute noch arbeitslos ist und unter anderem auch psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen musste, erhält 20 000 Franken. Dazu kommen etwas mehr als 33 000 Franken als Schadenersatz für die wirtschaftlichen Einbussen, die ihm das Verfahren einbrachte. So bezog er zwar noch bis Ende März 2016 den Lohn von der Stadt Schlieren: Doch weil wegen des Verfahrens die für 1. Januar 2015 vorgesehene Beförderung entfiel, hatte er eine Lohneinbusse. Seit April erhält er von der Arbeitslosenkasse 80 Prozent seines vorherigen Lohnes.

Nach dem Freispruch wurde den Polizisten zudem total fast 200 000 Franken Entschädigung für die Prozesskosten zugesprochen. In der Urteilsverkündigung übte Gerichtspräsident Bussmann auch Kritik am Bundesgerichtsentscheid. So sei es zum Beispiel «sehr erstaunlich», dass darin mit keinem Wort darauf eingegangen wird, wie der Kläger sonst zu seinen Verletzungen hätte kommen sollen.

Nach dem Prozess sagte der Privatkläger auf Anfrage der Limmattaler Zeitung, dass der Schlussstrich noch lange nicht gezogen sei. Der Fall werde noch mehrere zusätzliche Anzeigen nach sich ziehen.