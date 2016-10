«Hana! Dul! Set! Net! Desot! Yeseot!», zählt Ralf Sommerfeld laut auf Koreanisch. Seine Schüler, drei Männer und ein Mädchen, absolvieren dazu diverse Aufwärmübungen: Sie springen, sie machen Liegestütze, Sit-ups, beugen sich auf dem Bauch mit Armen und Beinen nach oben.

Die Schüler und ihr Lehrer sind in der Halle des Shim Sang Dojang in Dietikon. An dieser Schule wird Haidong Gumdo unterrichtet, die koreanische Kunst des Schwertkampfes. Sie umfasst Disziplinen wie den Papierschnitt, bei dem ein aufgehängtes Blatt Papier mit dem Schwert gedrittelt wird. Oder die Schwertformen, eine Abfolge von Angriff und Verteidigung.

In beiden Disziplinen werden die vier Schüler, die an diesem Abend trainieren, zusammen mit einem weiteren Kämpfer und ihrem Lehrer am Samstag in Köln antreten, wo die Kampfkunst-Olympiade stattfindet. Diese wird zum ersten Mal in Europa ausgetragen und umfasst neben Haidong Gumdo auch andere Kampfsportarten wie Karate und Taekwondo.

Insgesamt 40 Kämpferinnen und Kämpfer aus der Schweiz nehmen an der Kampfkunst-Olympiade, der sogenannten Mulimpiade, teil – darunter eben die fünf von der Dietiker Schule plus Ralf Sommerfeld.