Die Sonne scheint über dem Dietiker Kirchplatz. Es ist ein perfekter Tag zum Wandern. Bevor es losgeht, kontrolliert Wanderleiter Walter Bächli, ob auch alle Teilnehmer anwesend sind. Dann starten die Wanderer – mit dem Zug geht es Richtung Bremgarten. Die Gruppe, die sich ins Freiamt aufmacht, teilt sich nicht nur die Freude am Wandern, sondern auch am Fasten. Sie sind Teilnehmer der ökumenischen Fastenwoche, die von der katholischen und der reformierten Kirche Dietikon organisiert wird und jeweils in der dritten Woche vor Ostern stattfindet.