Gleich in zwei Limmattaler Gemeinden gab es am Wochenende farbenfrohe Kinderfasnachtsumzüge. Mit fantasievollen Kostümen und bunt geschminkten Gesichtern marschierten die Kinder an der Kinderfasnacht in Bergdietikon und in Weiningen durch die Strassen und sorgten für Konfettiregen.