Am Ende lag eine zertrümmerte Gitarre auf der Bühne, ein Scherenschnitt wurde kurzerhand mit einer Kettensäge gestaltet und mit der grollenden Stimme und seinem Blick, wie er den Teufel in einem der Märchen nachahmte, hatte Deville das Potenzial, auch so manchen Erwachsenen im Publikum erschaudern zu lassen.

Viel gelacht zu haben, bestätigte Hilda Dousse aus Oetwil. Sie wirkt im Organisationskomittee des Vereins mit und zeigte sich nach dem Spektakel auf der Bühne sehr zufrieden: «Es hat alles geklappt, eigentlich so wie immer an den Events, die wir organisieren».