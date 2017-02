Nach einer kurzen Blockade der Rämistrasse setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung und zog via Limmatquai, Central und Neumühlequai bis zur Bildungsdirektion am Walcheplatz und von dort weiter bis zum Stampfenbachplatz. Dort löste sich die Kundgebung kurz nach 13.45 Uhr auf. Die Teilnehmenden machten mit lautstarken Parolen und Transparenten auf ihr Anliegen aufmerksam.

Verkehrsbehinderungen

Im Bereich der Demonstrationsroute kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Tramlinien 4 und 15 konnten während rund 45 Minuten zwischen Bellevue und Central nicht verkehren und mussten über die Bahnhofstrasse umgeleitet werden. Ansonsten waren aus polizeilicher Sicht keine Zwischenfälle zu verzeichnen.

