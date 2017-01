Der Energiekonzern Axpo, von dem 36 Prozent dem Kanton Zürich gehören, erlebte zuletzt mit Verlusten von 1,25 Milliarden Franken das schlechteste Geschäftsjahr seiner Geschichte. Inzwischen ist eine Neuorganisation lanciert, und die an der Axpo beteiligten Kantone wollen ein neues Vertragswerk aushandeln. Eine parlamentarische Initiative der Grünen, die Letzteres forderte, war deshalb bei ihrer gestrigen Behandlung im Zürcher Kantonsrat bereits überholt. Dennoch sorgte sie für eine kontroverse Debatte über die Zukunft der Axpo und die Rolle, die der Kanton Zürich dabei spielen soll.

Esther Guyer, Fraktionschefin der Grünen, warnte angesichts der Milliardenverluste bei der Axpo in den letzten Jahren: «Wir laufen in ein Debakel hinein.» Initiant Robert Brunner (Grüne, Steinmaur) versuchte sich mit einem Weckruf, in dem er an das milliardenteure Debakel der kantonalen Pensionskasse BVK erinnerte: «Was auf uns zukommt, kann Dimensionen der BVK erreichen. Bitte wachen Sie auf!»