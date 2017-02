Mindestquote gesetzlich festlegen

Damit die Listenspitäler die Aufnahmebereitschaft nachweislich erfüllen, fordern die Grünen nun in einer PI eine Änderung des SPFG. Vorgeschrieben werden soll ein Mindestanteil von 60 Prozent an Patienten, die nur in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung versichert sind.

Aus finanzpolitischer Sicht brauche es eine gesetzliche Lösung, heisst es in der PI. Der Anteil an nur grundversicherten Patienten habe nämlich erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der einzelnen Listenspitäler.

Faktisch könnten diese nur aus der Behandlung von zusatzversicherten Patienten einen Ertrag erzielen, um ihre Investitionen selbst zu erwirtschaften. Listenspitäler mit einem unzureichenden Anteil an nur grundversicherten Patienten erzielten somit einen überdurchschnittlichen steuerfinanzierten Profit zu ungunsten der Listenspitäler mit einem hohen Anteil an Grundversicherten.