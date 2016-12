Ausfälle teilweise kompensiert

Der Stadt Zürich etwa würden gemäss Angaben des Kantons unter dem Strich jährlich 120 Millionen Franken entgehen, der Stadt Winterthur 15 Millionen. Im Limmattal würden die Ausfälle besonders Dietikon, Schlieren, Urdorf und Oberengstringen treffen – Gemeinden also, die ohnehin schon relativ hohe Steuerfüsse haben. Der Bund will die Kantone für deren Steuerausfälle zum Teil entschädigen. Zürich würde so um 180 Millionen Franken entlastet. Der Regierungsrat plant, davon zwischen 70 und 100 Millionen via Finanzausgleich an die Gemeinden weiterzugeben. «Dies entspricht etwa der Teilung der Lasten, wie sie auch zwischen dem Bund und Kantonen gilt», schrieb er in seiner Medienmitteilung von Ende November.

Für Gemeinden «verheerend»

Doch mit dieser Aufteilung sind die Präsidenten der Zürcher Gemeinden nicht einverstanden, wie FDP-Kantonsrat Martin Farner auf Anfrage sagt. Er ist zugleich Präsident des Weinländer Gemeindepräsidentenverbandes sowie 1. Vizepräsident und Finanzvorstand des kantonalen Gemeindepräsidentenverbandes. Er ist zudem Gemeindepräsident von Oberstammheim, wo ein Ausfall von 8,5 Steuerprozenten droht.