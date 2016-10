Der SVP-Fraktion im Gemeinderat liegen derzeit kulturelle Fragen besonders am Herzen. Gleich zwei Interpellationen zu diesem Themenkreis wurden im April eingereicht. Nun liegt für beide die Antwort des Stadtrats vor.

Bei der einen Interpellation, die Karin Dopler und elf Mitunterzeichner eingereicht haben, geht es um die neu geschaffene Stelle der Kulturbeauftragten. Der Gemeinderat sei übergangen worden, denn gemäss der Gemeindeordnung sei dieser zuständig für die Schaffung neuer Ämter. Die Initianten fragten nach der Rechtsgrundlage dieser Entscheidung, dem Pflichtenheft für die neue Stelle, und wem die Kulturbeauftragte unterstellt sei.

Mit einer weiteren Frage drückt die SVP-Fraktion – nur Olivier Barthe von der FDP schloss sich den Unterzeichnern an – auch ihre Sorge um die kulturelle Vielfalt aus: «Wie wird sichergestellt, dass keine einseitige Kultur gefördert wird?»

Kein neues Amt

In ihrer Antwort stellte die Stadt darauf ab, dass es sich nicht um ein eigenes Amt handelt, und auch neu sei es nicht. Aufgaben der zwischenzeitlich pensionierten Sachbearbeiterin Kultur seien teilweise anderen Bereichen zugeführt worden, neue Aufgaben wiederum wurden hinzugefügt. «Daraus resultierte letztlich eine neue Stellenbeschreibung.» Administrativ ist die Kulturbeauftragte der Stadtschreiberin Karin Hauser unterstellt, fachlich Stadtpräsident Otto Müller.

Was die Kulturvielfalt anbelangt, verweist die Stadt darauf, dass die Förderwürdigkeit in der vom Stadtrat gewählten Kulturkommission beraten wird. Sie orientiert sich dabei am 2010 verabschiedeten Kulturleitbild, in dem die gesamte Bandbreite der kulturellen Erscheinungsformen als förderungswürdig eingestuft wird: Literatur, Jazz, Theater, volkstümliche und klassische Musik, Rock, Pop, Brauchtum. «Die Kommission ist nach Möglichkeit so zusammengesetzt, dass die verschiedenen Sparten durch geeignete Personen vertreten werden», so die Stadt.