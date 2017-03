Die Ausstellungen würden zwar zeigen, «wie wir in allen Lebenslagen effizient mit Energie umgehen können, und zwar ohne Komforteinbusse». Sie seien als Dauerausstellungen aber nicht auf eine bestimmte politische Begebenheit ausgerichtet.

Dies hat Gründer und Verwaltungsratspräsident Walter Schmid als Reaktion auf die Kantonsrats-Anfrage auch bereits in einer Stellungnahme gegenüber der ZKB erklärt. Darin schreibt er: «Tatsache ist, dass bis in 20 Jahren Schweizer AKWs abgeschaltet werden müssen.» Die Umweltarena zeige in diesem Zusammenhang lediglich auf, dass es bereits heute möglich sei, diese fehlende Energie aus erneuerbaren Energiequellen zu produzieren – «alles ohne politische Ausrichtung und ohne Stellungnahme zur Abstimmung über die Energiestrategie 2050».

Die angeschriebenen Politiker würden in der Umweltarena zudem keine Sonderbehandlung erhalten: «Alle Führungen, auch diejenige, welche wir im E-Mail angeboten haben, sind buchbar und müssen bezahlt werden», lässt die Umweltarena auf Anfrage verlauten. Wie hoch die jährlichen Sponsoringbeiträge der ZKB sind, will die Umweltarena nicht offenlegen.

Walter Schmid schreibt in seiner Stellungnahme an die ZKB auch, er lade Orlando Wyss gerne ein, sich vor Ort von der Arbeit der Umweltarena als Kompetenzzentrum überzeugen zu lassen. Wyss hat die Einladung selbst noch nicht bekommen; er habe aber auch nicht vor, eine solche vor der Abstimmung anzunehmen. «Vielleicht später einmal», sagt er. Zuerst wolle er nun aber wissen, ob der Regierungsrat seine Bedenken teile.