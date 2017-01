Manche Oetwiler möchten Sirin gerne als Politikerin sehen

Zehra Sirin ist in Baselland geboren und aufgewachsen. Nach einer KV-Lehre bei einer Anwaltskanzlei in Olten arbeitete sie schon bald für den grössten Chemie-Konzern der Welt, die BASF in Deutschland. Auch dank verschiedenen Studien, zum Beispiel eines in Betriebswirtschaft, stieg sie immer weiter auf, zuletzt war sie als unternehmensinterne Strategieberaterin für den ganzen europäischen Markt tätig. Danach zog sie ins Zürcher Unterland, wo sie eine Zeit lang als Quereinsteigerin in der Gastronomie tätig war, bevor sie wieder ins Beratungswesen zurückkehrte. Um die Jahrtausendwende zügelte sie nach Oetwil. Hier wurde sie nach ein paar Jahren eingebürgert (zuvor hatte Sirin den türkischen Pass). Bekannt über Oetwil hinaus wurde sie 2006, als Rednerin an der dortigen Bundesfeier. Sirin kommt im Dorf so gut an, dass sie schon mehrmals angefragt wurde, einer der Gemeindeparteien beizutreten. Es reizt sie zwar, in die Politik einzusteigen. «Aber ich entschied mich dagegen, weil ich zwischen links und rechts hin- und herschwanke, je nach Thema», sagt Sirin. Sie ist verheiratet und lebt zusammen mit ihrem Mann in Oetwil. Neben ihrer eigenen Firma hat sie zudem eine Dozentur am Schweizerischen Institut für Betriebsökonomie (SIB) in Zürich sowie einer weiteren Bildungsinstitution in Olten inne. Über ihr Alter will Sirin die Leser spekulieren lassen. (DEG)