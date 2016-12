Ich freue mich sehr auf Dich und auf all das, was Du für mich bereithältst. Noch sind Deine Konturen in meinem Kalender recht verschwommen. Das eine oder andere Engagement zeichnet sich ab, manche Termine sind fix, stehen aber noch wie einsame Felsen spitz in der Landschaft und warten darauf, von weiteren Ereignissen umspült zu werden. Was wird wohl sein? Was wirst Du mir bringen?

In meinem Beruf nimmt das Leben oft sehr unerwartete Wendungen. Dinge, auf die man wochenlang hinarbeitet, lösen sich in Luft auf, und genau an dem Tag, an man es am wenigsten erwartet, ruft jemand an und vergibt einen Job. Das Ungewisse ist zu einem festen und wichtigen Bestandteil meines Lebens geworden. Die Jahre vor Dir haben mich zu einem Seefahrer gemacht, dem es nur dann wohl ist, wenn sich der Grund unter seinen Füssen ständig bewegt. So segle ich nun auf Dich zu, 2017, und hoffe, dass Du mir wohlgesinnt bist.

Vielleicht, wenn ich mir ein paar Dinge von Dir wünschen dürfte, dann wären es vorab bunte Socken, ein paar Flaschen Süsswein und viel Zeit mit meinen Eltern. Ich wünsche mir sommerliche Abende im Kreise meiner Freunde, wo unter Lichterketten gelacht und getanzt wird.

Ich wünsche mir Magie und Momente des Staunens, Momente, in denen die Zeit stehen bleibt und die Luft um mich herum stillsteht. Schenk mir ein paar unerwartete Begegnungen, ein paar richtig gute Ideen und ab und zu ein Stück Holländertorte, dann wirst Du ein wunderbares Jahr werden. Ach ja, und wenn Du in die Geschichte eingehen möchtest, dann bitte nicht wegen Katastrophen, Krieg und Terror, sondern weil wir draussen im Weltall neues Leben finden.

Herzliche Grüsse – Dein Rolf

Liebes 2017...