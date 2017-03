Das 100-Jahr-Jubiläum ist gerade einmal zwei Jahre her, und schon hat der wieder Grund zu feiern. Am Sonntag in zwei Wochen findet die 25. Auflage des Wiesentälilaufs statt. Rund 200 bis 220 vorwiegend junge Läuferinnen und Läufer werden dann oberhalb von Oetwil am Start sein. Auf diese Zahl lassen die Anmeldungen schliessen, die bislang bei OK-Präsident Erwin Hugi eingegangen sind. Die Anmeldefrist läuft noch bis morgen.

Mit 200 Starterinnen und Startern liege man im langjährigen Schnitt, sagt Hugi, langjähriger Präsident des Turnvereins. Beim ersten Lauf 1993 waren gar 260 Teilnehmer dabei. Damals hat es sich um einen reinen Kinder- und Jugendlauf gehandelt. «Einige Vereinsmitglieder haben den Laufwettkampf für die Mädchen- und Jugendriegen gegründet, dies nachdem sie ein Jahr zuvor mit mehreren Kindern am Knoli-Cup teilgenommen hatten», erinnert sich Hugi. Dadurch sei auch der Kontakt mit Ernst Rathgeb entstanden, der 1990 den Jugendlauf-Cup des Knonaus und des Limmattals gründete. «Der Cup bestand damals aus drei von verschiedenen lokalen Vereinen organisierten Läufen. Rathgeb suchte nach einem vierten Organisator und der Turnverein Oetwil-Geroldswil übernahm diese Aufgabe», so Hugi.

Laufwettkampf vor der Haustüre

Der Lauf im Wiesentäli eröffnete fortan den Knoli-Cup, der mittlerweile jedoch nicht mehr existiert. Trotzdem will der Turnverein Oetwil-Geroldswil nicht auf den Wiesentälilauf verzichten. «Wir wollen den Kindern und Jugendlichen weiterhin einen Laufwettkampf vor der Haustüre bieten», sagt Hugi. Wobei schon seit vielen Jahren auch Erwachsene mitlaufen dürfen. «Die Eltern fragten uns, ob sie nicht auch mitmachen könnten», erinnert sich Hugi. So kam es, dass in den ersten Jahren bereits acht Kategorien im Angebot waren, unter anderem eine für Behörden. «In den Anfangsjahren rannten auch Gemeinderäte und Schulpfleger mit», sagt Hugi.