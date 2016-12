Sich die Nächte in der Wirtschaft um die Ohren schlagen, war im sittenstrengen Stadtstaat Zürich gar nicht gerne gesehen. Wer erwischt wurde, landete vor dem sogenannten Stillstand, einer Aufsichtsbehörde, die es in jeder reformierten Kirchgemeinde gab. Das Gremium, dem der Pfarrer vorstand und das von Inhabern weltlicher Ämter komplettiert wurde, war Kirchen-, Schul-, Armen- und Vormundschaftsbehörde in einem, zugleich aber auch Sittenwächter.

Dokumentiert ist dessen Tätigkeit in den Stillstandsprotokollen. Von 2011 bis 2015 hat das Staatsarchiv die frühesten Protokolle aus dem 17. Jahrhundert, die aus insgesamt 35 Kirchgemeinden überliefert sind, transkribiert und unlängst online zur Verfügung gestellt. Darunter sind auch Aufzeichnungen aus der Kirchgemeinde Birmensdorf.

Die vom damaligen Pfarrer verfassten Protokolle geben Einblick ins Zusammenleben der Menschen im 17. Jahrhundert. Das Themenfeld ist breit gefächert. Häusliche Gewalt, Trunksucht und Unzucht waren ebenso Gegenstand der monatlich stattfindenden Besprechungen wie nächtliche Ruhestörung durch die Dorfjugend und andere Verstösse gegen die geltende Moral jener Zeit.

So musste immer wieder Personen ins Gewissen geredet werden, weil sie es mit dem regelmässigen Kirchenbesuch nicht so genau nahmen, etwa ein gewisser Jagli Beümler aus Aesch. Seine Disziplin in Sachen Kirchgang wurde als «gar liederlich» bezeichnet. Wie Pfarrer Hans Konrad Wirz, der von 1634 bis 1645 in Birmensdorf tätig war, im Protokoll aus dem Jahr 1639 festhielt, entschuldigte sich der Fehlbare, gab an, dass ihm die Besuche wegen Krankheit nicht möglich gewesen seien und gelobte Besserung. Damit war die Angelegenheit erledigt.

Alkoholkonsum gab oft Anlass zur Strafe

Auch Margaretha und Catherina Müller kamen ungeschoren davon. Die beiden Schwestern waren vor den Stillstand geladen, weil sie im Jahr 1642 an Auffahrt auf dem Üetliberg tanzen gingen und am Pfingstmontag nach Zürich unterwegs waren, anstatt den Gottesdienst zu besuchen. Weil beide weinend um Verzeihung baten, «hatt man ihnen verzigen und sie im friden hingelassen», notierte Pfarrer Wirz.

Weniger glimpflich kamen drei andere Zeitgenossen weg. So haben «Hans Hochstraasser der alt, Jagli Hochstrasser der jung und Hans Rudi Schöller» wegen der Jagd verschiedentlich den Gottesdienst verpasst. Sie wurden deshalb «der hohen obrigkeit zu gebürender abstraff» zugeführt, hielt der Pfarrer 1641 in seinem Protokoll fest.