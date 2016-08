Das strahlende Wetter hält die Nachwuchsschauspieler des Kinder- und Jugendtheaterkurses nicht davon ab, voller Freude in den Singsaal im Schulhaus Steinmürli in Dietikon zu strömen. Während die einen am Klavier herumklimpern, blasen andere in die Posaune oder tauschen sich mit ihren Theaterkollegen und -kolleginnen über den Start ins neue Schuljahr aus.

Als dann alle eingetroffen sind, versammelt sich die noch ein bisschen übermütig wirkende Gruppe auf der Bühne. Zuerst müssen alle ihre gestreiften Kostüme anziehen. Anschliessend stehen Konzentrationsübungen auf dem Programm. Plötzlich lachen alle lautstark heraus – in der nächsten Sekunde ist es wieder ganz still. Auch wütend sind sie einen Moment lang und dann wieder ganz schüchtern. Nach rund 15 Minuten sind alle bereit für ihre drittletzte Probe vor dem grossen Auftritt. Jeder weiss genau, wohin er stehen muss und alle stimmen routiniert das erste Lied an.