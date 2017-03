Als die Fotografin – kaum in Aesch angekommen – noch schnell das Licht der gerade untergehenden Sonne nützen will, rangiert Beat Schlund nach ihren Anweisungen ein Einsatzfahrzeug an die richtige Stelle. Von vornherein hat er schon mal das passende Tenue zum Fototermin angezogen. Im Grunde muss die Fotografin nicht mehr viel sagen. Die Bilder sind in weniger als 15 Minuten im Kasten. Überlegtes, effizientes Handeln muss man diesem Mann nicht mehr beibringen. Er agiert ruhig, zielorientiert und mit Übersicht. Seit 20 Jahren versieht Beat Schlund (35) seinen Dienst bei der Feuerwehr Birmensdorf-Aesch.

Als 15-Jähriger stiess er genau zu dem Zeitpunkt dazu, als der Zweckverband gegründet wurde. So ist das Jubiläum des Verbandes auch sein Dienstjubiläum (siehe Info «Die Feuerwehr zeigt, was sie kann»). Feiern kann der Aescher in diesem Jahr aber auch noch eine neue Aufgabe, die ihm von den Gemeinderäten Aesch und Birmensdorf übertragen wurde: Seit Anfang Jahr ist Schlund der Ausbildungschef des Teams.

Nach den Stationen Zugführer und Atemschutzchef ist es die dritte Führungsaufgabe in der Feuerwehr für den Oberleutnant. Als der bisherige Ausbildungschef im letzten Jahr wegzog, meldete Schlund im Kader sein Interesse an. «Es ist ein interessanter Posten, bei dem auch viele administrative Aufgaben anfallen, die mir Spass machen.» Nun ist er also der oberste Ausbildner von gut 50 Feuerwehrleuten, die in zwei Zügen mit je 20 Aeschern und 20 Birmensdorfern in der Verkehrsabteilung und bei der Sanität ihren Dienst tun. Auch 8 Frauen sind darunter.

Früh das Führen gelernt

Schlund ist Aescher von Geburt. Er absolvierte zunächst eine Schreinerlehre, bildete sich zum technischen Kaufmann weiter und arbeitet seit acht Jahren als Verkaufsleiter bei einem Chamer Unternehmen. Der Militärdienst war für Schlund ein Meilenstein in seiner Ausbildung. «Dort bekommt ein junger Mann früh die Gelegenheit, führen zu lernen. Das ist ein grosser Vorteil. Man muss unter verschärften Bedingungen handeln. Dabei funktioniert man, oder man funktioniert eben nicht. Das ist sehr lehrreich», so Schlund.