Aus dem Leben gegriffen

Statistik spielt auch im aufgeführten Theaterstück eine wichtige Rolle: Wer lügt wohl mehr, Mann oder Frau? Darüber streiten sich Engel Gabriel (Sabrina Haller) und der Teufel Luzifer (Thomas Senn). Auf die Frage kommen die beiden Figuren, weil Gabriel im Körper einer Engelsfrau steckt. Er will damit der aufstrebenden himmlischen Frauenpartei entsprechen, die mehr weibliche Führungskräfte fordert.

Gabriel und Luzifer schliessen also eine Wette ab und zählen die Lügen des Ehepaars Max und Monika Fischer (Uschi Armbruster) an einem Tag. Sowohl Max als auch Monika haben eine Affäre. Am besagten Tag erwarten sie ihren Sohn Mäx (Benjamin Hof), der ihnen seine Verlobte vorstellen möchte. Unverhofft tauchen Max’ Geliebte und Monikas Geliebter auf.

Als wäre das Chaos nicht schon komplett, müssen sich Fischers noch mit einem Mäuseproblem herumschlagen. Verwechslungen und Sprachspiele sind vorprogrammiert. Auch die Nebenrollen der resoluten Kammerjägerin (Alexandra Weber) und des trotteligen Todes (Beat Müller) sorgten bei den rund 200 Zuschauern für Lacher.

«Die Bühnenpräsenz und schauspielerische Leistung von Engel und Teufel als mehr oder weniger stumme Beobachter und Registratoren von Lügen ist neben dem Hauptgeschehen auch sehr bemerkenswert», sagte Zuschauer Hans Gurtner. «Die positive Art der Ehefrau Monika Fischer hat mich an meine Nachbarin erinnert», verriet Antje Hörlimann aus Gattikon.

Etwas nachdenklich stimmten die Motive der Geliebten, sagte Zuschauerin Anna Järmann. Im Publikum war auch Sandra Rottensteiner, Patin der Spielbühne und Urdorfer Gemeindepräsidentin. Sie sei einmal mehr sehr stolz auf die grossartige Leistung des Ensembles.

Weitere Spieldaten: 24., 25., 31. März, 1., 7., 8., 9., 19., 21., 22., 28., 29. April.