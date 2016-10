Wie wehrt man sich als «Gebüsster»?

Zunächst gilt, dass der Lenker verantwortlich ist für die Übertretung, nicht der Halter des Fahrzeugs. Wer sich unrechtmässig «gebüsst» sieht, sollte sofort reagieren und sich an die Eigentümerschaft wenden. Auf der Zahlungsaufforderung des Zentrums beispielsweise findet sich eine Postfachadresse der Eigentümer des Zentrums c/o Verwaltung «Zentrum Dietikon» in Dietlikon (nicht Dietikon).

Ein gangbarer Weg ist aber auch, mit den Eigentümern, etwa wie im Beispiel den Post- oder UBS-Filialleitern, direkt zu sprechen und die Lage zu erklären. Diese wiederum können sich bei der Verwaltung für den «Parksünder» verwenden, etwa wenn ein Gesprächstermin längere Zeit in Anspruch genommen hat und deswegen die Parkdauer überzogen wurde. Ein Anrecht darauf besteht aber nicht.

Soll man vor Gericht ziehen?

Nein, zu riskant. In der bisherigen Rechtsprechung erwiesen sich die Grundbesitzer im Vorteil. In einem Fall musste ein Parksünder nicht nur die Umtriebsentschädigung in Höhe von 52 Franken zahlen. Da er den Besitzer des Parkplatzes in Rothrist wegen Nötigung verurteilt sehen wollte, den Fall bis vors Bundesgericht zog und nicht Recht bekam, musste er am Ende 2000 Franken zahlen.

Fragen, die unbeantwortet bleiben

Alle Versuche der Limmattaler Zeitung, an einen Vertreter der Verwaltung des «Zentrums Dietikon» als einem besonders neuralgischen Punkt in der Stadt heranzukommen, scheiterten. So waren keine Antworten zu bekommen auf Fragen wie diese: Wie viele Kontrolleure sind im Einsatz? Wie werden diese ausgewählt? Dürfen Sünder auf Kulanz hoffen? Warum lautet die Postfachanschrift der gesichtslosen Verwaltung Dietlikon? Wie sehen deren Geschäftsberichte aus?