Am Sonntagmorgen ist wieder Fussball angesagt. Ab diesem Wochenende rollt der Ball auch in der 3. Liga. Mittendrin sind mit Birmensdorf, Urdorf, Oetwil-Geroldswil, Schlieren II und Engstringen fünf Limmattaler Teams, die sich allesamt in der Gruppe 2 befinden. Für die Fussballfreunde bedeutet das jede Menge Derbys. 10 an der Zahl stehen in der Rückrunde auf dem Programm. Die Nachbarschaftsduelle haben ihren eigenen Reiz. Meist sind sie spektakulär, selten langweilig und vor allem oft torreich, wie ein Blick in die Statistik zeigt. In den letzten zehn Jahren, seit der Saison 2006/2007 kam es in der 3. Liga zu insgesamt 116 Limmattaler Derbys, jene der Vorrunde eingerechnet. Das sind die Zahlen dazu:

> Der Toreschnitt

Die Limmattaler Fussballer geizen nicht mit Toren in den Derbys. Seit der Saison 2006/2007 fielen in den 116 Nachbarschaftsduellen insgesamt 490 Treffer. Das macht im Schnitt 4,2 Tore pro Spiel. Ein Derbybesuch lohnt sich also, zumal von all den Partien lediglich eine einzige torlos endete. Es war das Spiel zwischen den Dietiker Reserven und dem FC Birmensdorf in der Hinrunde der Saison 2008/2009.