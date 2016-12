Man konnte direkt vom Fenster des ersten Stocks in den Schnee treten», erinnert sich Jean-Claude Vuilleumier. Der 81-Jährige lebt heute im Alterszentrum Am Bach in Birmensdorf. Vom Ledersessel aus schildert er die weihnächtlichen Geschehnisse von 1943. Nach einer vierstündigen Zugreise von Zürich nach La Chaux-de-Fonds mit den Eltern und dem Zwillingsbruder begann für die Familie Weihnachten mit den Grosseltern.

Noch ein Jahr zuvor hatte der siebenjährige Vuilleumier dem «Père Noël» einen Brief geschrieben, der Jahre später beim Pfarrer auftauchen sollte. Im Brief beteuerte der Bub, dass er lieb und gehorsam sein und weniger mit dem Bruder streiten wolle. Denn der Père Noël wusste alles, auch von der schlechten Note im Betragen in der Schule.

Doch in jenem Jahr sollte sich das Geheimnis um den Weihnachtsmann lüften. Als dieser dem Buben das Geschenk überreichen wollte, rutschte seine mit Radium-Leuchtziffern versehene Armbanduhr aus dem Ärmel seines Weihnachtsmann-Kostüms. «Sofort erkannten mein Bruder und ich Onkel Jean», sagt Vuilleumier. Der Bruder der Mutter war nämlich ihr Lieblingsonkel und arbeitete in einer Uhrenfabrik, in der Radium-Leuchtziffern hergestellt wurden.

Vuilleumier wurde mit der Erfahrung von diesen Weihnachten ein Stück erwachsener. Am nächsten Tag brach er sich das Bein beim Skifahren und musste das Bett hüten. «Onkel Jean erzählte mir während dieser Zeit viele Märchen und Geschichten», erinnert er sich. Ein paar Jahre später starb Jean an Krebs, an den Folgen seiner Fabrikarbeit, wo er die bei der Radiumverarbeitung entstehenden Säuredämpfe eingeatmet hatte.

Trotz Krieg erzählte die Mutter vom Engel, der durchs Fenster ging

Hanni Lampert, 88, Alterszentrum Am Bach in Birmensdorf