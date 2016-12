Lüthi vermied es in seinen Worten, kitschig zu werden. Sein Stil ist eher nüchtern; seine Herangehensweise an die Charaktere liebevoll. Dies geht auch aus anderen Episoden hervor, die er an diesem Abend vorlas. Musikalisch an der Drehorgel von der Bibliothekarin Vreni Fischbacher begleitet, erzählte er von der «Ananas seines Vaters», deren exotischer – und in seiner Kindheit seltener – Geschmack ihn noch immer fasziniere.

Lüthi erinnerte sich auch an seine Kindheit im Seefeld, eine Zeit, die er als paradiesisch beschrieb. Er berichtete vom «Unzerstörbaren Geheimnis» und liess damit den Glauben an das Christkind neu aufleben.



Lüthi, der 33 Jahre lang in Weiningen als Primarlehrer arbeitet, heute aber in Richterswil lebt – er bezeichnet sich selbst als «Wassermensch» – kehrt gerne ins Limmattal zurück. Und er denkt bereits an sein nächstes Buchprojekt. Die «Limmattaler Chronik» hat er bereits niedergeschrieben, diese biete aber Stoff für vielerlei neue Geschichten, wie er durchblicken liess. Schliesslich sei das Buch an sich die beste Geliebte, die es geben kann, wie er zum Schluss des Abends verkündete. Weitere Tuchfühlungen mit dem geschriebenen Wort versprechen also einiges.