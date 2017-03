Noch im letzten Oktober zeigte sich der Geschäftsleiter Wayne van Rooyen zufrieden mit den neuen Standort. Gegenüber der Limmattaler Zeitung sagte er: «Schon in Kloten reisten neben den regionalen Gästen ein grosser Teil der Clubbesucher aus dem Kanton Aargau an. Mit dem Standort Dietikon können wir diesen Teil der Kundschaft sogar noch besser bedienen», so van Rooyen. Der Anteil an Firmenanlässen sei seit dem Zuzug dank der hohen Unternehmensdichte im Limmattal gar noch gewachsen.

Seit diesem Wochenende hängt jedoch ein Zettel an der Eingangstür des Alpenrocks: «Diese Räumlichkeiten sind durch das Konkursamt Dietikon versiegelt worden», wie 20 Minuten schreibt. Auf der Website des Lokals heisst es: «Eine Ära geht zu Ende... das Alpenrock muss seine Türen nach 21 Jahren leider schliessen».