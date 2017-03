Wer von der Polizei schon einmal zum Alkoholtest aufgefordert wurde, kennt das Gerät. Es ist ein piepsendes Instrument in handlicher Grösse, in das ein Plastikröhrchen gesteckt werden kann. Bläst man ins Röhrchen, wird der Alkoholgehalt in der Atemluft gemessen. Mit Geräten dieser Art können nicht nur Betrunkene, sondern auch Raucher ermittelt werden, weil die Atemluft von Rauchern einen erhöhten Anteil an Kohlenstoffmonodix aufweist.

Solche Geräte kamen gestern im Berufsbildungszentrum Dietikon zum Einsatz. Acht zufällig ausgewählte Lehrlinge, die Nichtraucher bleiben möchten und sich deshalb beim Projekt Rauchfreie Lehre angemeldet haben, wurden von Katharina Hug auf ihre Abstinenz getestet. Die Mitarbeiterin des Projekts Rauchfreie Lehre war für die Tests verantwortlich. Das Prozedere, dem sich die acht 16- bis 24-Jährigen unterzogen, lief stets gleich ab: ausatmen, einatmen, 15 Sekunden die Luft anhalten und dann ins Röhrchen blasen. Bereits nach ein paar Sekunden vermeldete das Gerät den Probanden das Resultat.