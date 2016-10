Was aussieht, wie ein rotgefärbter Tintenfisch, der kopfüber im Boden steckt, ist in Wirklichkeit ein Pilz. Von seiner Heimat Australien kam er als undokumentierter Einwanderer um 1913 auf dem Seeweg nach Europa, vermutlich in einer Wolllieferung. Für die Einreise in die Schweiz wählte er den Lufttransport – der Wind trug seine Sporen in den 1940er-Jahren zu uns. Die Sporenverwehung sei einer der Wege, über die gebietsfremde Pilze, sogenannte Neomyceten, in die Schweiz fänden, sagt Ludwig Beenken von der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Andere kämen in einer Ladung Holzhäcksel oder auf eingeführten Pflanzen. Mit seiner Kollegin Beatrice Senn hat Beenken über den Zeitraum eines Jahres verschiedene Gebiete der Schweiz durchkämmt, um eingeschleppte Pilzarten zu identifizieren und deren Auswirkungen zu untersuchen.