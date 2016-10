Dass es Familien gibt, die mehrere Kinder in derselben Schuleinheit haben, und daher nicht klar war, welches der Kinder denn vom Wechsel betroffen ist, thematisierte die Gemeindeparlamentarierin Sarah Impusino (CVP) in einer Kleinen Anfrage.

Diese wurde kürzlich von der Exekutive beantwortet. «Das hätte sicherlich besser gelöst werden können», schreibt der Stadtrat darin. Zum Beispiel mit der Erwähnung des Namens des Kindes, wie er ausführt. Bei der Planung dieses Informationsschreibens habe jedoch schlicht niemand an diese mögliche Konstellation gedacht.

Genau beziffern lasse sich indes nicht, wie viele Rückfragen diesbezüglich in der «hektischen Zeit» vor den Schulferien in der Schulverwaltung eingegangen seien. Zwischen fünf und zehn Mütter hätten sich jedoch erkundigt, welches ihrer beiden Kinder denn mit dem Schreiben gemeint sei.

Insgesamt erhielten 91 Schlieremer Familien zwei Briefe, 1100 Familien lediglich jenen mit der allgemeinen Information bezüglich des Umzugs.

Sparsamkeit gefordert

Impusino hat jedoch noch mehr Kritik an die Adresse der Schule Schlieren. So fragt sie in ihrem Vorstoss weiter, ob nicht hohe Portokosten hätten eingespart werden können, wenn den betroffenen Schülern ein Brief mit nach Hause gegeben worden wäre. Es habe ja keine Eile bestanden, da es noch rund ein Jahr dauere, bis der Schulwechsel anstehe.

Dies sieht der Stadtrat nicht so, da bereits kurz nach nach dem Beschluss der Klassenverschiebungen einige Gerüchte im Umlauf gewesen seien, die jeglicher Grundlage entbehrten. «Damit alle auf dem gleichen Stand sind, erachtete es die Schulpflege als zweckmässig die Eltern über die Verschiebungen zu informieren», heisst es in der Antwort.

Gespart wurde hingegen bei der Information der Sekundarschüler und deren Familien, wie der Stadtrat weiter schreibt. Diese Familien wurden erst nach den Sommerferien per Schreiben informiert – dieses wurde in den Klassen verteilt und nicht per Post versandt.