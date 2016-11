Dass Walter Stalder vielseitig interessiert ist, merkt man spätestens bei einem kleinen Rundgang durch sein Schlieremer Zuhause. In der kleinen Kellerwerkstatt finden sich zahlreiche selbst gefertigte Holzobjekte wie Schlitten oder «Gampirosse», an mehreren Orten im Wohnzimmer sind Vitrinen mit Puppen-Sammelstücken ausgestellt und draussen, da dreht bei gemässigten Temperaturen eine kleine Eisenbahn ihre Runden durch eine eindrückliche Miniatur-Welt. Rund 15 Jahre Arbeit stecken darin.

Herr Stalder, Sie sind in ihrer Freizeit unglaublich aktiv. Sie werken mit Holz, bauten eine Miniatureisenbahn in ihrem Garten, zaubern, spielen Keyboard und turnen jeden Dienstag. Wie wichtig sind Hobbies?

Walter Stalder: Sehr wichtig. Vor allem seit meiner Pensionierung vor zehn Jahren sind meine Hobbies in den Vordergrund gerückt. Doch auch als ich noch als Werklehrer berufstätig war, sorgten Hobbies und Interessen für einen Ausgleich.

Wie verbringen die Menschen im Limmattal heute ihre Freizeit?

Ich habe den Eindruck, dass Hobbies und Interessen mit dem Aufkommen des Smartphones und all der Sozialen Medien in den Hintergrund gerückt sind. Vor allem natürlich in der jüngeren Generation. Ich besitze zwar ein Smartphone, verwende es aber sehr bewusst und zielführend.

Ist dies auch einer der Gründe für den Mitgliederschwund, den viele Vereine beklagen?

Nicht unbedingt. Ich denke, einerseits wurde das Angebot für eine Freizeitgestaltung in den vergangenen Jahrzehnten grösser. Damit meine ich unter anderem die Vielzahl an Fitnesscenters, die es gibt. Dieser Trend kann sich positiv auswirken. Denn bei uns in der Freizeit-Vereinigung merkt man, dass Gesundheitskurse wie etwa Yoga den Nerv der Zeit treffen. Diese sind der absolute Renner. Vor zehn Jahren waren noch Computer- und Sprachkurse die Beliebtesten.