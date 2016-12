Ein Blick anderthalb Jahre in die Vergangenheit und einige hundert Meter weiter weg in die nordöstliche Ecke der Gemeinde zeigt ein vergleichbares Projekt. An der Schlierenstrasse wurde im Mai 2015 die ersten der insgesamt 76 Eigentumswohnungen der Überbauung «Sunshine Scenery» bezogen. Nicht nur die Anzahl Wohnungen ist beinahe identisch mit jener der geplanten Überbauung der Leuen-Waldegg, auch werden Wohnungsgrössen von zwischen 2,5 und 5,5 Zimmer zum Kauf angeboten.

Beim Blick von der Schlierenstrasse aus lassen sich aber einige Wohnungen ohne Vorhänge, ohne Balkonmöbel und ohne Licht ausmachen. Die Vermutung, dass eine Vielzahl der Objekte der Sunshine Scenery noch unbewohnt ist, bestätigt sich bei einem Besuch der Projektwebsite. 40 der 76 Wohnungen werden dort noch zum Kauf angeboten. 4,5-Zimmer-Wohnungen gibt es mit 21 Stück noch mit Abstand am meisten. Je 7 5,5- und 2,5-Zimmer-Wohnungen haben noch keinen neuen Besitzer gefunden.



Quadratmeterpreise sind tiefer



Dieses Bild verunsichert Meier von Adt Innova keineswegs. Er ist davon überzeugt, dass sich für die Wohnungen der Überbauung Crystal Käufer finden werden. So erstelle man nicht nur eine Überbauung, es entstehe ein neues Quartier. Im Erdgeschoss am neu entstehenden Waldeggplatz, der zum Begegnungsort für die ganze Gemeinde werden soll, zieht ein Grossverteiler ein. Zudem plant die Gemeinde den Bau einer Tiefgarage mit kleinem Infrastrukturbau. «Unsere Wohnungen haben ein attraktives Raumkonzept, das für viele Lebensformen geeignet ist. Und wir bieten unsere Wohnungen zu tieferen Quadratmeterpreisen an, als dies bei der Sunshine Scenery der Fall ist», sagt er weiter.

Berechnungen der Limmattaler Zeitung anhand der öffentlichen Angaben auf den Projektwebsites zu Wohnungsgrössen und Preisen zeigen, dass die unterschiedlichen Quadratmeterpreise besonders bei 3,5-Zimmer-Wohnungen ins Gewicht fallen. Bei einer solchen kostet im Crystal der Quadratmeter rund 7200 Franken – an der Schlierenstrasse hingegen gut 13 000 Franken. Will man eine 2,5-Zimmer-Wohnung kaufen, beträgt die Quadratmeterdifferenz zwischen den beiden Überbauungen noch 3400 Franken.

Dies scheint auch den Immobilienkäufern aufgefallen zu sein, wie sich in der Preisliste der Crystal-Überbauung zeigt. Denn bereits zwei Jahre vor der Fertigstellung des ersten Gebäudes sind bereits 44 Wohnungen verkauft oder reserviert, 33 können noch erworben werden. Für eine Stellungnahme war die für die Sunshine Scenery verantwortliche HRS Real Estate gestern nicht erreichbar.



Gestaltungsplan hat Grenzen



Dem Uitiker Gemeinderat sei eine gute Durchmischung der Bevölkerung wichtig, wie Hochbauvorsteherin Susanne Bereuter (parteilos) Anfang 2015 gegenüber dieser Zeitung sagte. Ob auf den anderen Baufeldern des Quartiers Mietwohnungen zu moderaten Preisen für Familien und ältere Menschen entstehen, ist jedoch den Bauherren überlassen.

Die Gemeinde verlangt im Gestaltungsplan eine hohe Bebauungsdichte sowie einen gewissen Anteil von Wohnungen mit einer Grundfläche von maximal 90 Quadratmetern und mindestens 3 Zimmern. «Damit soll sichergestellt werden, dass nicht nur grosse 2-Zimmer-Wohnungen, die nicht für Familien geeignet sind, erstellt werden», wie Many Malis, Leiter Bau und Planung bei der Gemeinde, auf Anfrage sagt. «Von einem privaten Grundbesitzer den Bau von Mietwohnungen zu verlangen, dazu fehlt die rechtliche Grundlage», sagt er weiter. Ist das Quartier Leuen-Waldegg dereinst fertiggestellt, werden zwischen 700 und 800 Personen dort wohnen.