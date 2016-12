Auf 2014 hin reduzierte die Stadt Schlieren ihren Steuerfuss um 5 Punkte auf 114 Prozent. Dies war das letzte Mal, dass im Bezirk Dietikon eine Gemeinde ihre Steuern senkte. An diesem Umstand wird sich auch für kommendes Jahr nichts ändern. Immerhin bleibt der Steuerfuss für 2017 aber in sieben der elf Bezirksgemeinden unverändert. In vieren – Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil – wird er je um ein Prozent steigen. Grund dafür ist eine Steuerfusserhöhung bei der Oberstufenschulgemeinde.

Vor einem Jahr sah dies noch deutlich anders aus. In Oberengstringen wurde der Steuerfuss um 7, in Uitikon um 6 und in Dietikon und Unterengstringen je um 5 Prozent angehoben. Auch Weiningen war von einer Erhöhung um 3 Prozent betroffen. Dass sich die Steuerfüsse im Vergleich dazu kommendes Jahr weniger stark verändern werden, heisst jedoch nicht, dass sich die finanzielle Lage überall verbessert hätte. Vielerorts bleibt sie nämlich weiterhin angespannt. Etwa in Dietikon.